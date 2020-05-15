Küçükçekmece'de otomobil akaryakıt istasyonunun marketine girdi Küçükçekmece'de otomobil akaryakıt istasyonunun marketine girdi.

Küçükçekmece'de otomobil akaryakıt istasyonunun marketine girdi.

Cennet Mahallesi D-100 kara yolunda Edirne istikametine giden B.Ş'nin kullandığı 34 HG 5332 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun marketine girdi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza hasara yol açtı.

Sürücü B.Ş. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA