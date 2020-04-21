Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti
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Mustafa Kemal Atatürk, Küçükçekmece, Güncel

Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti

Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

21.04.2020 00:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:10
Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti

Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi koyulan Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Cemil Mutlu hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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