Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti
Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.
21.04.2020 00:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:10
Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi koyulan Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Cemil Mutlu hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA