Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti
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Mustafa Kemal Atatürk, Küçükçekmece

Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

21.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:07
Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti

İSTANBUL - Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi koyulan Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Cemil Mutlu hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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