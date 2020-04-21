Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.
21.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:07
Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti
İSTANBUL - Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi koyulan Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Cemil Mutlu hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA