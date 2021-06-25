KÜÇÜKÇEKMECE'DE NEFES KESEN PAPAĞAN KURTARMA OPERASYONU
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE NEFES KESEN PAPAĞAN KURTARMA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de 15 katlı binanın 13'üncü katındaki yağmur tahliye borusuna sıkışan papağan itfaiye erlerinin nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 15 katlı binanın 13'üncü katındaki yağmur tahliye borusuna sıkışan papağan itfaiye erlerinin nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı.

Atakent Mahallesi'ndeki 15 katlı binanın 13'üncü katında oturanlar yağmur tahliye borusundan sürekli kuş sesi geldiğini görünce itfaiyeyi aradı. Gelen Küçükçekmece itfaiyesi ekipleri yağmur tahliye borusu içerisinde bir kuşun düşerek sıkıştığını belirledi. Bunun ardından nefes kesen kurtarma operasyonu başlatıldı. Halatla belinden bağlanan itfaiye erlerinden biri 15 katlı binadan 2 kat sarkıtıldı. Heyecanla izlenen ve cep telefonu ile görüntülenen kurtarma operasyonunda 13'üncü kattaki dirseği söken itfaiye eri, yağmur tahliye borusunu dirseğinden sökerken kuşu borudan alarak yanında getirdiği kafese bıraktı. Yerden metrelerce yükseklikte gerçekleştirilen bu operasyonun ardından itfaiye eri ve papağanı yukarı çekildi. Papağan Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne gerekli kontrolleri yapılması için teslim edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE NEFES KESEN PAPAĞAN KURTARMA OPERASYONU
KÜÇÜKÇEKMECE'DE NEFES KESEN PAPAĞAN KURTARMA OPERASYONU
KÜÇÜKÇEKMECE'DE NEFES KESEN PAPAĞAN KURTARMA OPERASYONU
KÜÇÜKÇEKMECE'DE NEFES KESEN PAPAĞAN KURTARMA OPERASYONU
KÜÇÜKÇEKMECE'DE NEFES KESEN PAPAĞAN KURTARMA OPERASYONU
KÜÇÜKÇEKMECE'DE NEFES KESEN PAPAĞAN KURTARMA OPERASYONU
KÜÇÜKÇEKMECE'DE NEFES KESEN PAPAĞAN KURTARMA OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE NEFES KESEN PAPAĞAN KURTARMA OPERASYONU - Haberler
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