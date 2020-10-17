Son dakika haberi: Küçükçekmece'de müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü
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Son dakika haberi: Küçükçekmece'de müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü

17.10.2020 03:37 | Son Güncelleme: 17.10.2020 04:08

Son dakika haber: Küçükçekmece'de müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki müzikhole gelen grupla çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Olay yerinden ayrılan ve bir süre sonra geri dönen saldırganlar, müzikholün önündeki çalışanlara doğru ateş etti.

Açılan ateş sonucu müzikholün güvenlik görevlisi Vokan T. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Volkan T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda kalabalık grubun müzikholün önündeki çalışanlarla tartıştığı, saldırganların ateş açıp olay yerinden uzaklaştıkları yer alıyor.

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika haberi: Küçükçekmece'de müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika haberi: Küçükçekmece'de müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika haberi: Küçükçekmece'de müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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