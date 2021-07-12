Küçükçekmece'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de metrobüs durağının yakınında bulunan metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de metrobüs durağının yakınında bulunan metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cennet Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde bulunan boş bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş