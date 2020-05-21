Küçükçekmece'de mazgal çalan hırsızlar kamerada
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Küçükçekmece'de mazgal çalan hırsızlar kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE'DE oto yıkamacıya gelen 5 kadın hırsız otomatik kapıların yanı sıra mazgalları bile çaldılar.

Küçükçekmece'de mazgal çalan hırsızlar kamerada
21.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:40
KÜÇÜKÇEKMECE'DE oto yıkamacıya gelen 5 kadın hırsız otomatik kapıların yanı sıra mazgalları bile çaldılar. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 5 kadın hırsız at arabası ve kağıt toplayıcıların kullandığı araçla Baran Tire'ye ait oto yıkamacıya geldi. Kadın hırsızlardan biri çatıya çıkarken diğerleri ise dükkanda bulunan tekerlek, otomatik kapı ve mazgalları at arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştılar.  Birkaç gün öncede yan tarafta bulunan inşaattan demir malzemelerin çalındığını hatırlatan işletme sahibi Baran Tire, "4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalıydık. Sabah 06.00'da 5 kadın dükkanıma gelerek para edecek her şeyi almış. Mazgallarımızı bile almışlar. Yan inşaatta aynısı yapmışlar biran önce bulunmalarını istiyorum" dedi. 

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başladı. 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI Hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı.  Görüntülerde şüphelilerin at arabası ve kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasıyla oto yıkamacıya geliyor. Kadın hırsızlardan biri mazgalları söküp kağıt toplama aracına yüklerken, diğer hırsızlar ise dükkanda bulunan diğer malzemeleri at arabasına koyuyor.  Kadın hırsızlar daha sonra buradan uzaklaşıyor. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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