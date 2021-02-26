Son dakika haber... Küçükçekmece'de markette silahlı soygun

Gelen son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'DE yüzleri maskeli iki kişi, silah doğrultup kasiyeri etkisiz hale getirdikten sonra marketten 15 bin lira gasp ederek, yaya olarak kaçtı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE yüzleri maskeli iki kişi, silah doğrultup kasiyeri etkisiz hale getirdikten sonra marketten 15 bin lira gasp ederek, yaya olarak kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi Sazlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir marketler zincirinin şubesine müşteri gibi giren yüzleri cerrahi maske olan iki kişi, bir süre içeride gezdikten sonra kasaya yöneldi. Kasiyeri silah ile tehdit ederek etkisiz hale getiren soyguncular kasada bulunan 15 bin lirayı gasp ederek, yaya olarak kaçtı. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.. Polis ekipler kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı