KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - Küçükçekmece'de lisenin bodrum katı ile bahçesini su bastı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bir lisenin bodrum katı ile bahçesini su bastı. Sabah öğrenciler sınıflara girmekte güçlük çekerken, suyun boşaltılması için çalışmalar başladı.

İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı. Küçükçekmece'de bulunan Ayhan Arı İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bodrum katı ile bodrum katını su bastı. Sabah saatlerinde okul gelen öğrenci ve öğretmenler okula girmekte güçlük çekti. Suyun bastığı yerlerin boşalması için okul yönetimi tarafından İSKİ'ye haber verildi.

Bunun üzerine bahçedeki su vidanjörlerle boşaltılırken, bodrum katındaki su ise pompalarla tahliye edildi. Öğrencilerin sınıflarına girerken güçlükle gittiği görüldü.

Okulda su tahliye çalışmaları sürüyor.