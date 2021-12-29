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Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın

Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir lastik deposunda yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de bir lastik deposunda yangın çıktı. Elektrik sobasından kaynaklandığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangın, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Dereyolu Caddesi üzerindeki bir lastik deposunda çıktı. Yükselen alevleri görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi. İtfaiye alevlere yangına müdahale ederken polis çevre güvenliğini aldı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.Yangını görenlerden Yusuf Kuncil, iş yerinin arkadaşına ait olduğunu ifade ederek, "Aşırı derecede bir yangın vardı. Dumanlar yükseliyordu. Hemen Polis ve itfaiye gelip bizi uzaklaştırdı. Benim arkadaşımın iş yeri. Yangın elektrik sobasından çıkmış" dedi.


- İstanbul
Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın

Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın

Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın

Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın

Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın

Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın

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