Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı
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Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı

06.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:35
Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı

İSTANBUL'da Küçükçekmece açıklarında etkili olan şiddetli rüzgarın Menekşe sahiline sürüklediği tekne parçalandı.

İSTANBUL'da Küçükçekmece açıklarında etkili olan şiddetli rüzgarın Menekşe sahiline sürüklediği tekne parçalandı.

Dün saat 15.30 sıralarında etkili olan rüzgar, Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde büyük dalgalar oluşturdu.  7 metre uzunluğundaki tekne, rüzgarın etkisi ile sahile doğru sürüklendi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, tekne kısa süre sonra sahildeki kayalıklara çarparak parçalandı. Çevredeki balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine teknenin sahipleri de geldi. 

Daha sonra gelen İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (İSTAÇ) bağlı Kıyı Temizlik Hizmeti ekipleri kayalıklardan tekne parçalarını  toplayarak araçla götürdü.

Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı
Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı
Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı
Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı
Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı
Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı
Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı
Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı
Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı
Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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