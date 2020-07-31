Küçükçekmece'de kurbanlık boğa böyle kaçtı Küçükçekmece'de kurbanlık boğa böyle kaçtı Kaçan boğayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştı Boğayı yakalamaya çalışan bir kişi yere düştü Küçükçekmece'de kurbanlık boğa, vatandaşın elinden kaçtı.

Küçükçekmece'de kurbanlık boğa böyle kaçtı

Kaçan boğayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştı

Boğayı yakalamaya çalışan bir kişi yere düştü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kurbanlık boğa, vatandaşın elinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İlginç görüntüler İstanbul Küçükçekmece'de dün akşam kaydedildi. Kurban bayramı için aldıkları boğayı kamyonete yükleyen vatandaş, evine doğru yola çıktı. Küçükçekmece'ye geldiğinde boğayı kamyonetten indirmek için mahalleli seferber oldu. Yürümekte direnen boğayı hareket ettirmek için 5 kişi büyük çaba sarf etti. Ufak adımlarla ilerleyen boğa, birden çevresindeki vatandaşların elinden kurtularak koşmaya başladı. Vatandaşlar da durdurmak için boğanın peşine düştü. Bu sırada bir vatandaşın boğanın kuyruğunu tutarak yavaşlatmaya çalıştığı görüldü. Bir başka vatandaş ise boğayı durdurmak isterken yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Vatandaşların uzun uğraşlar sonucunda boğayı yakaladıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA