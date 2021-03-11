Son dakika haberi! Küçükçekmece'de küçük çocuklara kemerli saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Küçükçekmece'de küçük çocuklara kemerli saldırı

11.03.2021 08:00 | Son Güncelleme: 11.03.2021 08:06

Son dakika haberler: Küçükçekmece'de kaldırımda oturan 3 çocuğun yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi çocuklara kemerle saldırdı.

Küçükçekmece'de kaldırımda oturan 3 çocuğun yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi çocuklara kemerle saldırdı. Neye uğradığını şaşıran çocuklar saldırganın elinden koşarak kaçtı.

Olay geçtiğimiz gün Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda oturan 3 çocuk bir anda yanlarına gelerek kemerini çıkaran saldırganın saldırısına uğradı. İlk olarak kısa bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan çocuklar şahsın kemerini çıkardığını görünce kaçmaya başladılar. Saldırganın elinden kaçan çocuklar olayı ailelerine anlatmak için eve koştu. Çocuklardan birinin haber vermesiyle olay yerine gelen çocuğun amcası saldırganı yakaladı. Saldırgana neden çocukları kemerle kovaladığını soran çocuğun amcası, saldırganın kendisine çocukların arabasının camını kırdığını ondan kovaladığını ve polis çağıracağını söyledi. Bir anda olay yerinden kaçan saldırgan izini kaybettirdi. Yaşanan bu dehşet dolu anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde 3 çocuk sokağa gelerek kaldırımda oturmaya başlıyor. Kısa bir süre sonra saldırgan olay yerine geliyor ve çocukların önünde kemerini çıkarmaya başlıyor. Çocuklar adamın kemerini çıkardığını görünce kaldırımdan kalkarak kaçmaya çalışıyor. Bu sırada saldırgan elindeki kemeri çocuklara doğru sallıyor. Çocuklardan birinin peşine düşen saldırgan talihsiz çocuğu bir süre kovalıyor. Düşmekten son anda kurtulan çocuk koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Küçükçekmece'de küçük çocuklara kemerli saldırı
Son dakika haberi! Küçükçekmece'de küçük çocuklara kemerli saldırı
Son dakika haberi! Küçükçekmece'de küçük çocuklara kemerli saldırı
Son dakika haberi! Küçükçekmece'de küçük çocuklara kemerli saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Esra Erol Birol Güven Murat Balcı Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Fatih Terim Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Küçükçekmece'de küçük çocuklara kemerli saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 08:05:51. #1.16#
title