Küçükçekmece'de korona virüsle mücadele aralıksız sürüyor
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Küçükçekmece'de korona virüsle mücadele aralıksız sürüyor

Küçükçekmece'de korona virüsle mücadele aralıksız sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 ile mücadeleyi aralıksız sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, sosyal yardımdan, temizliğe, ilaçlamaya kadar ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Covid-19 ile mücadeleyi aralıksız sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, sosyal yardımdan, temizliğe, ilaçlamaya kadar ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi 1-30 Nisan tarihleri arasında 6 bin 792 gıda kolisi, 37 bin 696 sıcak yemeği ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu.

"Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Korona virüsle mücadelemize var gücümüzle devam ederken, kent temizliği, hijyen, dezenfeksiyon ve özellikle de gıda ve erzak yardımlarımız ile hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte, gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveriyle çaba gösteren tüm ekip arkadaşlarıma ve hassasiyetlerinden dolayı Küçükçekmeceli vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Pandemi süreci boyunca vatandaşların çağrılarını yanıtsız bırakmayan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri Nisan ayında 20 bin 550 çağrı yanıtlayarak, gelen istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere iletti.

Sokak hayvanları unutulmuyor

Kısıtlamalarda sokaktaki hayvanları da unutmayan belediye ekipleri, 308 hayvanın aşısını gerçekleştirirken, bin 627 hayvanın tedavisini tamamladı. Nisan ayı boyunca 176 Küçükçekmeceli belediyenin sunduğu ambulans hizmetinden faydalanırken, 347 vatandaşa da diyetisyen hizmeti verildi.

Küçükçekmece Belediyesi Nisan ayı pandemi çalışmaları:

20 bin 550 çağrı, 6 bin 792 koli gıda yardımı, 37 bin 696 porsiyon sıcak yemek, 3 bin 495 parça kıyafet yardımı, 939 özel mülk ilaçlama

308 can dostumuza yapılan aşı, bin 627 can dostumuza yapılan tedavi, 36 kamu kurumu temizlik ve dezenfeksiyon, 176 ambulans hizmeti, 347 diyetisyen hizmeti. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de korona virüsle mücadele aralıksız sürüyor
Küçükçekmece'de korona virüsle mücadele aralıksız sürüyor
Küçükçekmece'de korona virüsle mücadele aralıksız sürüyor
Küçükçekmece'de korona virüsle mücadele aralıksız sürüyor
Küçükçekmece'de korona virüsle mücadele aralıksız sürüyor
Küçükçekmece'de korona virüsle mücadele aralıksız sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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