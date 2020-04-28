Küçükçekmece'de korona virüs seferberliği
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Küçükçekmece'de korona virüs seferberliği

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında karantina döneminde evlerinden çıkması yasaklanan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların taleplerini karşılıksız bırakmıyor.

Küçükçekmece'de korona virüs seferberliği
28.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:41

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında karantina döneminde evlerinden çıkması yasaklanan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların taleplerini karşılıksız bırakmıyor. İlçede, son bir hafta içerisinde yardıma ihtiyacı olanlara 5 bin 354 koli gıda yardımı yapılırken, iletişim merkezine gelen 33 bin 239 çağrı cevaplanarak, vatandaşların talepleri karşılandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, ilçede eşitliği sağlamak hedefiyle aktif olarak hizmetlerine devam ediyor. Sosyal yardım performansını günden güne artıran belediye, son bir haftada gıda yardımının yanı sıra İyilik Merkezi Aşevi'nden ihtiyaç sahiplerine 8 bin 486 porsiyon sıcak yemek hizmeti verdi. Ekipler, İletişim Merkezi'ne gelen 33 bin 239 çağrıya cevap vererek, ilçe sakinleriyle irtibatı sürdürdü.

Bir haftada 700 sokak köpüklü sularla yıkandı

Korona virüse karşı sahada dezenfeksiyon çalışmalarına devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bir haftada 700 sokağı köpüklü sularla yıkarken, Aile Sağlığı merkezleri dahil 90 kamu binasının da dezenfektesini gerçekleştirdi. Virüs salgınına karşı vatandaşları korumak için alınan tedbirler kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazar yerlerinde ve marketlerde vatandaşların sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları noktasında uyarılarda bulunarak denetim yapıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise sokaktaki dostları yalnız bırakmıyor. Ekipler son bir haftada 180 kilo kedi ve köpek mamasının dağıtımını gerçekleştirdi.

"Tüm ilçe sakinlerimizin yanındayız"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bu zorlu günlerde yaşlılarımız ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin yanındayız. Küçükçekmeceliler kendilerini yalnız hissetmesin. Sağlığınız için lütfen evde kalın, tedbirlerinizi ihmal etmeyin. Bizler hem görevimizin hem de sizlerin yanı başında olmaya devam edeceğiz. Bu günlerin en kısa sürede, hep birlikte üstesinden geleceğimize inancım sonsuz. Birlikte iyileşeceğiz, birlikte başaracağız" diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüse karşı gerçekleştirdiği önlem ve tedbirleri düzenli periyotlar ile sürdürecek. 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi'ne ulaşabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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