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Son dakika haberi! Küçükçekmece'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Küçükçekmece'de korkutan yangın

Edinilen son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece'de korkutan yangın Küçükçekmece'de 3 katlı apartmanda yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de korkutan yangın

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı apartmanda yangın çıktı. Çatıya sıçrayan alevler, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Atatürk Mahallesi Muğla Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 3'ünü katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede çatıya sıçrayan alevler, mahalleden panik yaşanmasına neden oldu. Yangını gören vatandaşlar bir yandan itfaiyeye haber verdi. Yangının çıktığı binadaki zillere basan komşular, içeride bulunanları tahliye edilmesini sağladı. Yangının çıktığı binadaki bazı apartman sakinlerinin, tahliye edilirken evcil hayvanlarını da yanlarına aldıkları görüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaşananları anlatan bir görgü tanığı, "Kalktık baktık dumanlar çıkıyor. İtfaiyeyi aradık. Bizim çocuklar bütün binanın zillerine basıp uyandırdılar. Çünkü sabah erkendi hafta sonuydu. İnsanlar uyuyorduk. Yoksa içeride kalabilirlerdir" dedi.

Son dakika haberi! Küçükçekmece'de korkutan yangın

Son dakika haberi! Küçükçekmece'de korkutan yangın

Son dakika haberi! Küçükçekmece'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

Küçükçekmece, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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