Küçükçekmece'de korkunç olay: Annesini boğarak öldürdü Küçükçekmece'de korkunç olay: Annesini boğarak öldürdü Küçükçekmece'de 46 yaşındaki şizofren hastası Özcan K., 81 yaşındaki annesi Sıddıka K.'yi kemerle boğarak öldürdü.

Küçükçekmece'de korkunç olay: Annesini boğarak öldürdü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 46 yaşındaki şizofren hastası Özcan K., 81 yaşındaki annesi Sıddıka K.'yi kemerle boğarak öldürdü. Polisi arayan şahıs cinayeti itiraf ederek teslim oldu.

Korkunç olay Küçükçekmece'de pazartesi günü 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 yaşındaki psikolojik sorunları olan şizofren hastası olduğu öğrenilen Özcan K. annesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle annesi Sıddıka K.'yi kemerle boğarak öldürdü. Şahıs daha sonra belediyeyi arayarak durumu bildirdi. Belediye ekipleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri 81 yaşındaki Sıddıka K.'nin öldüğünü belirledi.

"Teslim oldu"

Olayı gerçekleştiren şizofren hastası olduğu öğrenilen Özcan K. isimli şahıs polis ekiplerine saatini hatırlamadığı bir zaman diliminde cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Gözaltına alınan şahıs polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından Sıddıka K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA