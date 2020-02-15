Küçükçekmece'de korkulu rüya haline gelen kapkaççı yakalandı

15.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:40

KÜÇÜKÇEKMECE'de kapkaç yaparak 5 kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen Mustafa Ö.

yakalandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayları nedeniyle sokakları gösteren kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 5 kapkaç olayının da Mustafa Ö.(30) tarafından yapıldığı tespit edildi. Mustafa Ö., ekipler tarafından Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA