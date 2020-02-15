KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKULU RÜYA HALİNE GELEN KAPKAÇÇI YAKALANDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKULU RÜYA HALİNE GELEN KAPKAÇÇI YAKALANDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de kapkaç yaparak 5 kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen Mustafa Ö. yakalandı.

15.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:10
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKULU RÜYA HALİNE GELEN KAPKAÇÇI YAKALANDI
'de kapkaç yaparak 5 kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen Mustafa Ö. yakalandı.

Küçükçekmece İlçe ekipleri, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayları nedeniyle sokakları gösteren kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 5 kapkaç olayının da Mustafa Ö.(30) tarafından yapıldığı tespit edildi. Mustafa Ö., ekipler tarafından Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.  Mustafa Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

----------------------Şüphelinin sevki-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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