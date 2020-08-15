Küçükçekmece'de korku dolu anlar, işçiler son anda kurtuldu
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Küçükçekmece'de korku dolu anlar, işçiler son anda kurtuldu

Küçükçekmece'de bir servis minibüsü, evine gidecek işçileri indirdiği sırada bir anda yanmaya başladı.

15.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:16

Küçükçekmece'de bir servis minibüsü, evine gidecek işçileri indirdiği sırada bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede alevler içinde kalarak küle dönen minibüste, ufak çaplı patlama meydana geldi. Etraftaki evlerin camları kırıldı, yangın park halindeki başka araca sıçradı.

Olay, saat 03.00 sularında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Edip Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işçilerini evine bırakan Salih Ezer idaresindeki 34 LAK 811 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından bir anda yanmaya başladı. Ezer, hemen minibüsteki 2 işçiyi tahliye ederek minibüsü, geniş sokaktaki geniş alana çekti.

Sürücü daha sonra itfaiyeye haber verirken, minibüs kısa sürede alevler içinde kaldı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı. Alev topuna dönen minibüste ufak çaplı patlamalar meydana geldi, bazı evlerin camları kırıldı. Yangın park halindeki başka bir otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında minibüs küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından minibüste inceleme yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konuyu anlatan araç sürücüsü Salih Ezer, "Arnavutköy'den geliyordum, personel indirirken duman çıktı önden. Su tuttum baktım yetişemedim, 30 saniye sürmedi. Ön taraftan sağdan çıktı. Çok şükür yaralanan olmadı ama minibüs gitti" dedi.

Olayı gören mahalle sakini Metin Deler, "Şurada araç durdu, önünden bir ateş çıktı. ondan sonra aracı buraya aldı ki, binalara sıçramasın diye. Allah korusun binalara da sıçrayabilirdi, çok tehlikeli sonuçlar da olabilirdi. Araç şuan kül halinde" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Küçükçekmece'de korku dolu anlar, işçiler son anda kurtuldu

Kaynak: İHA

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