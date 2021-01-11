Küçükçekmece'de köpeklere özel 'pati park'
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Küçükçekmece'de köpeklere özel 'pati park'

11.01.2021 11:28 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:33
Küçükçekmece'de köpeklere özel 'pati park'

Küçükçekmece Belediyesi'nin, hayvan sahiplerinin evcil köpeklerini rahat bir şekilde, kimseyi rahatsız etmeden gezdirebilmeleri amacıyla açtığı köpeklere özel 'Pati Park' ilgi gördü.

Küçükçekmece Belediyesi'nin, hayvan sahiplerinin evcil köpeklerini rahat bir şekilde, kimseyi rahatsız etmeden gezdirebilmeleri amacıyla açtığı köpeklere özel 'Pati Park' ilgi gördü. Şehrin kalabalığı içerisinde köpeklerini gezdirecek yer bulmakta zorlanan hayvanseverler, Küçükçekmece Belediyesi'nin kurduğu 'Pati Park'larda köpeklerini rahatça gezdirme fırsatı buluyor.

Küçükçekmece Belediyesi'nin ilçenin 3 noktasında hayata geçirdiği Pati Parklarda, hem hayvanseverler hem minik dostları keyifli zaman geçiriyor. Küçükçekmece'de, Fevzi Çakmak Meydanı,  Atakent Mahallesi 1. Etap Mesire Alanı ve Cumhuriyet Mahallesi Soğuksu Mevkii'nde kurulan Pati Parklardan aynı anda 45 köpek faydalanabiliyor.

KÖPEKLER İÇİN 10 FARKLI AKTİVİTE MEVCUT

Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tasarlanan toplam 1983 metrekare park alanlarında, köpekler için 10 farklı aktivitenin yer aldığı köpek eğitim parkuru bulunuyor. Hayvanseverler için bank ve piknik masası olan parklarda, köpekler için ise, tahterevalli, lastik atlama, standart atlama, atlama duvarları, standart tünel, köpek yürüyüş parkuru, tırmanma, slalom set, bar slalom, denge basamağı mevcut.

"BAŞKAN ÇEBİ'YE TEŞEKKÜRLER"

Zeyna adındaki 2 yaşındaki labrodor cinsi köpeğini Fevzi Çakmak Meydanı'ndaki Pati Park'ta gezdiren Sezer Güner (48), "Küçükçekmece Belediyesi'ne ve Başkan Çebi'ye pati park için çok teşekkür ediyorum. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Burası sayesinde hepimiz rahat ettik. Köpeklerimiz burada sosyalleşiyorlar. Burada bulunan parkurlar sayesinde eğitim verebiliyoruz. Daha önce evimizin etrafında, motosikletle gezdiriyordum. Hayvanseverler olarak başkanımızdan biraz daha alanın büyütülmesini istiyoruz" diye konuştu.

"BU PARK BİZLERİ RAHATLATTI"

Köpek sahibi Göktuğ Köse (17) ise, "Benim köpeğimin adı Eks. Bir buçuk yaşında hastayken sahiplenmiştim. Parktan çok memnunum. İyi ki yapmışlar. Dışarıda köpeklerimizi salamıyoruz. Burada ise etrafı çevrili bir alan olduğu için rahatlıkla köpeklerimizi salabiliyoruz. Rahatça koşuyor, enerjisini atıyor. Bu nedenle Küçükçekmece Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Pati Parkların sayısının artmasını istiyorum" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Pati Parkları kullanım şartları ise şu şekilde; köpek sahipleri yanlarında dışkı toplama poşeti bulundurmalı ve çevre sağlığına özen göstermeli, park içerisinde bulunan oyun grupları hayvanların cinslerine ve yaş gruplarına uygun kullanılmalı, hastalık riskine karşı parkı kullanan hayvanların aşıları tam olmalı, köpekler karneli olmalı, boyun tasması ve künyeleri takılı olmalı, park içerisine yiyecek ve ödül mamaları ile girilmemelidir; agresif ve koruma güdüsü yüksek köpeklerin girişi ise yasaktır.


Küçükçekmece'de köpeklere özel 'pati park'
Küçükçekmece'de köpeklere özel 'pati park'
Küçükçekmece'de köpeklere özel 'pati park'
Küçükçekmece'de köpeklere özel 'pati park'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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