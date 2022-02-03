KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de kola hırsızını yoldan geçen kurye yakaladı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, iki kişiden biri müşteri gibi dükkana girip çorap sordu, diğeri ise 6'lı kolaları alıp kaçarken zanlıyı tesadüfen yoldan geçen kurye yakaladı. Zanlı kolaları götürdüğü anlar ve kuryenin kolaları getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu iki kişiden biri müşteri gibi dükkana girip çorap sordu, diğeri ise dışarıda bekledi. İçeri giren zanlı, dükkan sahibini oyalarken, diğeri ise kapı önünde bulunan 6'lı kolayı alıp kaçmaya başladı.

"Hırsızın kaçtığını görünce motosikletle hemen arkasından gitti"

Bu sırada sipariş götürmek için yoldan geçen bir kurye hırsızlığı görünce, motosikletinden inip iş yeri sahibine söyledi. Ardından zanlının gittiği güzergahı gören motokurye, hemen arkasından gitti. Bir süre gittikten sonra iki sokak ötede zanlıyı arabanın arkasına saklanırken gördü. Kurye kolaları alırken, zanlının oradan kaçtığı öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasında

Bunun üzerine motokurye kolaları alıp dükkan sahibine teslim etti. Hırsızın kolayı çaldığı ve kuryenin koşup kolaları getirdiği anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Kolayı alıp bana teslim etti ama şahıs kaçmış"

Yaşadıklarını anlatan iş yeri sahibi Fahrettin Aslanoğlu: "İki tane yabancı uyruklu genç geldi, biri benden çorap istedi. Diğeri dışarıda kalınca buradaki 6'lık kola kolisini alıp kaçtı. Sağ olsun kurye de gelip 'ağabey, buradan kolayı alıp kaçtı' sağ olsun hemen peşine takıldı. Ben de dükkanı kapattım peşinden gittim ama bulamadım ama o buldu. Kolayı alıp bana teslim etti ama şahıs kaçmış. Ben kendisine teşekkür ederim" diye belirtti.