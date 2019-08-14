KÜÇÜKÇEKMECE'DE KOKU YAYAN MERKEZDE ATIKLAR KALDIRILIYOR -2

14.08.2019 19:18

Küçükçekmece'de katı atık merkezinde bekletilen kurban atıklarından yayılan kokular çevre sakinlerini isyan ettirdi.

Gelen tepkiler üzerine çalışmalar hızlandı. Hafriyat kamyonlarına yüklenen atıklar Silivri'ye götürülüyor.

Atık merkezindeki çalışmalar havadan da görüntülendi.

Çevre sakinleri atık merkezinin yerleşim alanının içinde kaldığını belirterek şehir merkezi dışına taşınmasını istediler.

Haber-Kamera: Özden ATİK - Cemil ÖZDEMİR- Zeki GÜNAL/ İstanbul, DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de katı atık merkezinde yoğun kokuya neden olan atıklar DHA'nın gündeme getirmesi üzerine hızla kaldırılıyor.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi Menekşe Parkı yakınındaki katı atık merkezindeki kurban atıklarının yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Silivri Seymen'deki ana merkeze götürülmeyip bir süre bekletilmesi nedeniyle yayıldığı belirtilen kokular çevre sakinleri ve esnafı isyan ettirmişti. Demirören Haber Ajansı (DHA)'nın haberi üzerine atık merkezinde kokuya neden olan atıkların kaldırılması hızlandı. Hafriyat kamyonlarına doldurulan atıklar Silivri'ye gönderilmeye başlandı. Atık merkezindeki çalışmalar bugün havadan da görüntülendi.

"DAHA ÜCRA BİR YERDE İŞLERİNİ GÖRSÜNLER"

Çevre sakinleri ve esnaf, kokunun bugün azaldığını söyledi. Çevre sakinleri atık merkezinin yerleşim alanının içinde kaldığını belirterek şehir merkezi dışına taşınması gerektiğini kaydettiler.

Çevredeki bir işyerinin çalışanlarından Elif Çakan, "Bu atık toplama merkezleri, yıkama merkezleri çöple ilgili merkezler lütfen şehir içlerinden, yerleşim alanlarından uzakta tutalım. Kimseyi rahatsız etmeyecek derece bir yere koyalım. Daha ücra bir yerde bunlar işlerini görsünler. Sistemlerini uygulasınlar. Şehir içinde bu gibi merkezleri kaldıralım, belediyeye de sesleniyorum" dedi.

"KATI ATIK YERLERİ ŞEHİR DIŞI YERLERDE OLMALI"

İlker Ceylan ise, "Bu tarz hayvan atıklarının daha insanlardan uzak bir yerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde bir yerlere götürürlerse her zaman insan sağlığı açısından daha mantıklı olur. Böyle elit bir semtte bu şekilde insanları rahatsız edecek davranışların olmaması gerekiyor. Yetkilileri telefonla aradık, şikayetimizde bulunduk. Böyle katı atık yerleri daha şehir dışı yerlerde olması gerekir ki, en azından insan sağlığını etkilememesi gerekiyor. Gerekli yerlere müracaatlarda bulunduk, inşallah bir çözüm bulacaklar" diye konuştu.

CEZAYİRLİ TURİST DE KOKUDAN RAHATSIZ

Atakent Mahallesi'ndeki kiralık dairede kalan Cezayirli turist ise "İstanbul'da tatilimi geçirmek için geldim. Burası çok güzel bir yer ancak dünden beri çok kötü bir koku var. Duramadık, pencereleri kapatmak zorunda kaldık. Çok kötüydü. Bugün daha az. Umarım bazı değişiklikler olur, çöp toplama yeriyle ilgili. Gelecekte daha iyi olur umarım. Fazla çöpten dolayı koku olabilir, bilemiyorum. Ancak bana göre, çok güzel bir yer, orada çocuklar için okul var. Bu durum tekrarlarsa gerçekten çok üzücü olur" şeklinde konuştu.

"HASTALIĞI OLANLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN DAHA FARKLI SORUNLAR TEŞKİL ETMESİ BİZİ KORKUTUYOR"

Ercan Yediel ise, "Sağlığı tehdit eden bir durum söz konusu. Kokunun ana kaynağı da belli" dedi. İşletmeci Uğur Kaldan da "Düne nazaran daha iyi. Koku azaldı. Herhalde belediyemiz temizledi orayı. Dün müşteriler ve bizler rahatsız olduk. Evde oturanlar rahatsız oldu. Ağır bir kokuydu. Ama önleminin alınması lazımdı, bu bir hata aslında" dedi.

KOKU GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Çocuğuyla alışverişe çıkan Fatma Akduman ise bayramın ilk gününden beri kokunun yoğun olduğunu, bugün itibariyle kokunun azaldığını ancak yine de rahatsız ettiğini belirtti. Parkta yürüyen bir vatandaş da yürüyüş parkurunun kokudan dolayını parkuru tamamlayamadığını ifade etti. Yürüyüş yapan İranlı Behreng Goderzi de gece ikiye kadar kokunun devam ettiğini, ancak bugün kokunun olmadığını söyledi.

İBB BAŞKAN DANIŞMANI ONGUN'DAN AÇIKLAMA

İBB Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun ise verdiği bilgide, "Katı atık istasyonundan kaynaklı bir koku yok. Küçükçekmece ilçesinde kurban bayramı sırasında kesilen kurbanların atıkları toplanıp istasyonun bahçesine yığılmış. Bundan kaynaklanan bir sorun yaşandı. Küçükçekmece ilçe belediyesi ile görüştük o atıkların hemen kaldırılması için çalışma başlatıldı. İstasyondan kaynaklı bir sorun yaşanmadığını düşünüyoruz" dedi.

İstasyonun taşınmasıyla ilgili soru üzerine ise Ongun, 'Bize iletilen böyle bir konu yok. Ancak bu konu ilgililerle görüşüldükten sonra bir değerlendirme yapılabilir" dedi.

Kaynak: DHA