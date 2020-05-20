Küçükçekmece'de kısıtlamaları kaldırılan çocuklar sahilde top oynadı
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Küçükçekmece'de kısıtlamaları kaldırılan çocuklar sahilde top oynadı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar bugün 11.00 ve 15.00 saatleri arasında dışarı çıktı.

Küçükçekmece'de kısıtlamaları kaldırılan çocuklar sahilde top oynadı
20.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:38
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar bugün 11.00 ve 15.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Güzel havayı fırsat bilen aileler çocuklarıyla Küçükçekmece Menekşe sahiline akın etti. 

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar bugün ikinci kez 11.00 ve 15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Dışarı çıkmalarına  4 saat ara izin verilen çocuklar aileleriyle birlikte güzel havayı fırsat bilerek Menekşe sahile akın etti. Çocuklar sahilde oyunlar oynadı. Bazı çocuklarında denize girdiği görüldü. 

"EVDE ÇOK SIKILDIM"

Ailesiyle birlikte sahile gelen 7 yaşındaki Eylül, "Kumda oynuyorum, deniz kabuğu topluyorum. Kumdan kule yapıyorum. Evde oturuyordum, ders dinliyordum. Evde çok sıkıldım" dedi. Çocuklarını sahile getiren Zeynep Şenay "Burası sakin diye çocukları buraya getirdik. Avcılar'da bizim sahil kalabalık diye çocukları buraya getirdik. Çocukların kumda oyun oynaması için getirdik. Çocuklar çok eğleniyorlar şu an ne zaman gitmek isterlerse o zaman gideceğiz" diye konuştu.Sahilde oyun oynayan 7 yaşındaki Ömer, " Sabah geldim, güneşlendim, oturdum. Kum oynuyorum şimdi. Bugün Youtube'da gördüğüm videoda kuyu kazıp balık yakalıyorlardı. Ben de kuyu kazıp balık yakalayacağım. Bir de virüs var dışarıya çıkamıyoruz. Evde sıkıldım"şeklinde konuştu.

"HAFTADA 4 SAAT AZ KALIYOR "Çocuğunu sahile getiren bir baba "Evimiz yakın diye buraya geldik. Sürede kısıtlı hava almaya geldik. Çocukların buraya gelmesi yasak mı değil mi onu da bilmiyoruz. Havanın çok sıcak olduğu saatlerde çocukların dışarı çıkmasına izin veriyorlar. Bence bu bir hata 15.00 ve 20.00 arası çıksalar daha sağlıklı olur" dedi. Bir başka baba Mehmet Tural," Bu koşullarda olan yaşlı ve çocuklara oluyor. Çocuklar da yaşlılar da evde hapis. Geçenlerde 4 buçuk yaşındaki çocuğum kendi serbest iradesiyle anne bizi hapis ettiler" diye konuşurken evde çocuklarının sıkıldığını söyleyen Levent Bali ise," Çocukların doğa içinde olup enerjilerini atmaya ihtiyaçları var. Bu yüzden sahillerde enerjilerini atmaları için getirdik. Haftada 3 saat çocuklar için az kalıyor" dedi.

6 yaşındaki Bilge kaan dışarıya çıkmayı özlediğini, bugün ise denize gireceğini söyledi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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