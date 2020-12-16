Küçükçekmece'de kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmuyor

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odakları başta olmak üzere ilçenin pek çok yerinde mama dağıtımı gerçekleştiriyor.

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odakları başta olmak üzere ilçenin pek çok yerinde mama dağıtımı gerçekleştiriyor. Belediyeye gelen talepler doğrultusunda yapılan çalışma, hayvanseverlerden de büyük takdir topladı.

Özellikle kafeterya, restoran, lokanta gibi yerlerin de kısıtlama kapsamında kapalı olması nedeniyle besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, kısıtlamalarda mama desteğini sürdürüyor. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Sokaktaki can dostlarımızın her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak kentte eşitlik ilkemizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu kapsamda kısıtlama ve soğuk dolayısıyla sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için kentin ihtiyaç duyulan noktalarına mama ve su takviyeleri yapıyoruz. Bu anlamda bize ulaşan ve yönlendiren tüm hayvanseverlerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Yıllık 20 bin kilogram mama sokak hayvanlarıyla buluşuyor

Yasağın başlamasıyla birlikte Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kedi ve köpeklerin yoğun olduğu mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçede konuşlandırılan 56 adet beslenme ve su istasyonu, 21 adet kedi evi ve 16 beslenme odağı başta olmak üzere vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenen noktalara plastik mama kaplarıyla mama ve su takviyesi gerçekleştiriliyor. Bölgede bulunan beslenme odaklarının temizlik işlemlerini ve mama ve su takviyelerini düzenli olarak yapan Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yıllık 20 bin kilogram kuru ve yaş mamayı sokak hayvanlarıyla buluşturuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı