Küçükçekmece'de kısıtlama saatinde sahilde oyun oynadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmece'de kısıtlama saatinde sahilde oyun oynadılar

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de kısıtlama saatinde sahilde oyun oynadılar Küçükçekmece'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gençlerin sahilde oyun oynadığı ve kafenin açık olması dikkat çekti.

Küçükçekmece'de kısıtlama saatinde sahilde oyun oynadılar

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gençlerin sahilde oyun oynadığı ve kafenin açık olması dikkat çekti.

Küçükçekmece Kanarya Sahili'nde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kafenin açık olduğu görüldü. Kafede vatandaşların oturduğu görülürken, gençlerin kafeye ait boks standı önünde oyun oynadığı gözlendi. Hem kafede oturanların hem de oyun oynayan gençlerin maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı kamera tarafından kaydedildi. Gece saat 00.30 sıralarında vatandaşların kurallara uymadan oturmaya devam etmesi dikkat çekti.

Küçükçekmece'de kısıtlama saatinde sahilde oyun oynadılar
Küçükçekmece'de kısıtlama saatinde sahilde oyun oynadılar
Küçükçekmece'de kısıtlama saatinde sahilde oyun oynadılar
Küçükçekmece'de kısıtlama saatinde sahilde oyun oynadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Merve Dizdar Burcu Biricik Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükçekmece'de kısıtlama saatinde sahilde oyun oynadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 04:02:47. #1.14#

title