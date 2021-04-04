Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de kiralık otomobille takla atıp kaçtılar
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Küçükçekmece'de kiralık otomobille takla atan sürücü ile yanındaki kişi, kaza sonrası olay yerinden kaçtı.
Küçükçekmece'de kiralık otomobille takla atan sürücü ile yanındaki kişi, kaza sonrası olay yerinden kaçtı.
Alınan bilgiye göre, 20 Temmuz Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DLY 166 plakalı otomobil, seyir halindeyken takla attı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki 2 kişinin kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız