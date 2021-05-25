Küçükçekmece'de kendisini takip ettiğini düşündüğü kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'de bankadan para çektikten sonra kendisini takip ettiğini düşündüğü Abdülbaki Gürbüz'ü silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de bankadan para çektikten sonra kendisini takip ettiğini düşündüğü Abdülbaki Gürbüz'ü silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, Yeni Mahalle İnönü Caddesi'ndeki bir bankadan para çektikten sonra kendisini takip ettiğini düşündüğü Abdülbaki Gürbüz'ü, aralarında çıkan tartışma sonucu silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Bayram Y.'nin (45), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış