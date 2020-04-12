KÜÇÜKÇEKMECE'DE KENDİLERİNİ UYARAN POLİSLE KAVGA EDENLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE KENDİLERİNİ UYARAN POLİSLE KAVGA EDENLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Küçükçekmece'de yasağa rağmen sokağa çıkarak, kendilerini uyaran polis memurlarıyla kavga eden ve gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

12.04.2020 20:39 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:41
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KENDİLERİNİ UYARAN POLİSLE KAVGA EDENLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Küçükçekmece'de yasağa rağmen sokağa çıkarak, kendilerini uyaran polis memurlarıyla kavga eden ve gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde dün devriye gezen polis ekipleri, sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba evlerinize dönün uyarısında bulundu. Sokağa çıkma yasağına uymayan Devrim H.(19), kendisine para cezası kesildiği sırada tartıştığı polisin silahını almaya çalıştı. Devrim H., ardından polise saldırdı. Devrim H.'nin akrabası olduğu bildirilen Hasan H. (26), Hakim H. (50), Cengiz H. (18), İbrahim H. (36) ve Hüseyin H. (25) isimli kişiler de olay yerine gelerek polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Gözaltına alınan 6 kişinin üzerinde yapılan aramada 3 bıçak ele geçirilirken, ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerden Hasan H.'nin çocuğa cinsel istismar, Hakim H.'nin 2 yaralama, Devrim H.'nin 2 uyuşturucu madde bulundurma ve İbrahim H.'nin tehdit suçundan suç kayıtları bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün 'Görevli Memurlara Mukavemet, 'Cumhurbaşkanına Hakaret, 'Ruhsatsız silah, 'Kasten Yaralama, 'Tehdit, Hakaret ve 'Mala Zarar Verme suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cengiz H. adli makamlarca serbest bırakılırken, İbrahim H. evinden çıkmamak ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Devrim H., Hasan H., Hakim H. ve Hüseyin H. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KENDİLERİNİ UYARAN POLİSLE KAVGA EDENLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Kaynak: DHA

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