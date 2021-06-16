KÜÇÜKÇEKMECE'DE KEDİ YEDİĞİNİ İTİRAF EDEN JAPON VATANDAŞI SINIR DIŞI EDİLECEK
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE KEDİ YEDİĞİNİ İTİRAF EDEN JAPON VATANDAŞI SINIR DIŞI EDİLECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de yavru kedileri yakalayıp yediği tespit edilen Japon uyruklu D.M. adlı kişiye para cezası kesilirken, sınır dışı edileceği öğrenildi.

Küçükçekmece'de yavru kedileri yakalayıp yediği tespit edilen Japon uyruklu D.M. adlı kişiye para cezası kesilirken, sınır dışı edileceği öğrenildi.

İddiaya göre, Japon uyruklu D. M.'nin yaklaşık 3 yıldır yaşadığı Gültepe Mahallesi'ndeki sokakta bazı yavru kediler kayıp olmaya başladı. Bir sokak sakini geçtiğimiz günlerde sabah saat 05.00 sıralarında D.M.'nin, bir kova içine 5 yavru kediyi alarak evine götürdüğünü gördü ve durumu polise bildirdi. Sokak sakinleri evine girerken yakaladıkları D.M.'ye linç girişiminde bulundu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri bir bankada işlem yaparken yakaladıkları D.M.'yi, polis merkezine götürdü. D.M., kedileri boğarak öldürdüğünü ve pişirip yediğini itiraf etti. 10 bin 375 lira para cezası verilen Japon vatandaşı sınır dışı edilmek üzere göç merkezine gönderildi.

BURADA İSTEMİYORUZ

D.M.'nin evde yediği yavru kedilere 2 ay boyunca bakan esnaf Yasin Öztürk, Burada 2 ay önce kedim yavruladı. Mahalleli ile birlikte onlara baktım, besledim, büyüttüm. Yuva yapıp orada besledik. Bir sabah uyandığımızda yavru kediler yoktu, bulamadık. Sabah saat 5-6 gibi yan binada oturan Japon uyruklu bir kişi, kedileri kovaya koyup evine çıkardığını duyduk. İlk anda şüphelenmedim. Bir insanın yavru kediyi alıp öldürebileceğine inanmadım. Ben 2 ay kedilere baktım, bir kere bile mama, su getirmedi. Polise haber verdik, bir bankada yakaladılar. Polis merkezine götürüyorlar, kedileri onun öldürdüğünü öğreniyorlar. Para cezası yazılmış. Şu an kendisi nerede bilmiyorum. Mahalleli bu durumdan çok rahatsız, burada istemiyoruz. Bizim ülkemize, milletimize, dinimize, insanlığımıza çok ters bir durum. Bir an önce sınır dışı edilmesini istiyoruz dedi.

Mahalle sakinleri evinin önünde yakaladığı Japon vatandaşına linç girişiminde bulunduğu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KEDİ YEDİĞİNİ İTİRAF EDEN JAPON VATANDAŞI SINIR DIŞI EDİLECEK
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KEDİ YEDİĞİNİ İTİRAF EDEN JAPON VATANDAŞI SINIR DIŞI EDİLECEK
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KEDİ YEDİĞİNİ İTİRAF EDEN JAPON VATANDAŞI SINIR DIŞI EDİLECEK
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KEDİ YEDİĞİNİ İTİRAF EDEN JAPON VATANDAŞI SINIR DIŞI EDİLECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE KEDİ YEDİĞİNİ İTİRAF EDEN JAPON VATANDAŞI SINIR DIŞI EDİLECEK - Haberler
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