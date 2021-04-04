Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAZA YAPTIKLARI KİRALIK OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

Son dakika haberleri... KÜÇÜKÇEKMECE'de boş yolda sürücüsünün sürat yaptığı iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak, takla attı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de boş yolda sürücüsünün sürat yaptığı iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak, takla attı. Sürücü ve yanındaki kişi kendi imkanlarıyla içinden çıktıkları ve kiralık olduğu öğrenilen otomobili bırakarak kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Sefaköy 20 Temmuz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hırlı bir şekilde caddede ilerleyen iki kişinin olduğu kiralık otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil kaldırıma çıktıktan sonra tekrar yolu savrulup takla attı. Sürücü ve yanındaki kişi, kendi imkanlarıyla içinden çıktıkları otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı