Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAZA YAPTIKLARI KİRALIK OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAZA YAPTIKLARI KİRALIK OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KÜÇÜKÇEKMECE'de boş yolda sürücüsünün sürat yaptığı iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak, takla attı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de boş yolda sürücüsünün sürat yaptığı iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak, takla attı. Sürücü ve yanındaki kişi kendi imkanlarıyla içinden çıktıkları ve kiralık olduğu öğrenilen otomobili bırakarak kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Sefaköy 20 Temmuz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hırlı bir şekilde caddede ilerleyen iki kişinin olduğu kiralık otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil kaldırıma çıktıktan sonra tekrar yolu savrulup takla attı. Sürücü ve yanındaki kişi, kendi imkanlarıyla içinden çıktıkları otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAZA YAPTIKLARI KİRALIK OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAZA YAPTIKLARI KİRALIK OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAZA YAPTIKLARI KİRALIK OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAZA YAPTIKLARI KİRALIK OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAZA YAPTIKLARI KİRALIK OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 20:14:14. #1.15#
title