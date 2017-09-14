Küçükçekmece'de Kavga

Küçükçekmece'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Mehmet Akif Mahallesi Atmaca Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Suriyeli oldukları belirlenen grubun bıçaklı saldırısına uğrayan bir Türk vatandaşı yaralandı.



Olayın duyulması üzerine Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Türk vatandaşları toplanarak, Suriyeli sığınmacılar aleyhinde tepki gösterisinde bulundu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, "Burada Suriyeli istemiyoruz" şeklinde slogan atarak eylemlerini sürdüren vatandaşları dağılmaları yönünde uyardı.



Mahallede bir haftadan bu yana iki grup arasında zaman zaman gerginlik yaşandığı öğrenildi.