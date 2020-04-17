Küçükçekmece'de katı atık fabrikasında yangın (3) Küçükçekmece'de bir katı atık fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Küçükçekmece'de bir katı atık fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Sefaköy mevkisinde bulunan katı atık fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA