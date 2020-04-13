Küçükçekmece'de kargo firmasının yaptıkları vatandaşları canından bezdirdi Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok vatandaş evde kalırken Küçükçekmece'de bir kargo şirketine ait kamyonların sürekli çalışması ve yüksek gürültü çıkarması vatandaşları canından bezdirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok vatandaş evde kalırken Küçükçekmece'de bir kargo şirketine ait kamyonların sürekli çalışması ve yüksek gürültü çıkarması vatandaşları canından bezdirdi.

Korona Virüs tedbirleri nedeniyle birçok vatandaş evlerinden dışarı çıkmayarak izole bir hayat yaşamaya başladı. Küçükçekmece Halkalı Caddesi 1235 sokakta bulunan bir kargo firması ise büyük yük kamyonlarının sesi ve kaldırıma park etmeleri ile vatandaşı canından bezdirdi. Yüksek gürültü ile çalışan kamyonlar nedeniyle gece görevinden istirahat için eve gelen sağlık ve emniyet çalışanları da evlerinin önündeki kargo firmasını defalarca uyarmasına rağmen yüksek sesin devam ettiğini söyledi. Vatandaşlar duruma yetkililer tarafından bir an önce el konulmasını istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA