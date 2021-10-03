Küçükçekmece'de kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği kişiyi öldürdü - Haberler
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Küçükçekmece'de kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği kişiyi öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Küçükçekmece'de kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği kişiyi öldürdü

Mikail BIYIKLI / KÜÇÜKÇEKMECE'de kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği Yalçın A.'yı (30) sopa ile döverek öldüren Muhammed E. M. (23) yakalanarak gözaltına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Mikail BIYIKLI/ KÜÇÜKÇEKMECE'de kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği Yalçın A.'yı (30) sopa ile döverek öldüren Muhammed E. M. (23) yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü yaşandı. Kağıt toplayan çocuklar boş arazide kanepe üzerinde hareketsiz yatan bir kişi buldu. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kanepe üzerinde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kimlik tespit çalışmasının ardından ölen kişinin ilçedeki polis ekiplerinin de tanıdığı evsiz olarak sokaklarda yaşayan Yalçın A. olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını genişletti. Ekipler Yalçın A.'nın bir mekanda Muhammed E. M. ve kardeşi Ali İ. M.ile alkol aldığını ve onlarla ağaçlık boş araziye geldiğini belirledi. Ağaçlık alanda bir süre oturduktan sonra Muhammed E. M., kardeşi Ali İ. M.'ye 'Yalçın A. ile neden arkadaşlık yapıyorsun?' diye kızıp kardeşi ile tartıştı. Kısa süren tartışmanın ardından iki kardeş ağaçlık alandan ayrıldı. Tartışmadan bir gün sonra sabah saat 08.00 sıralarında Yalçın A.'nın bulunduğu ağaçlık araziye gelen Muhammed E. M., Yalçın A.'yı sopa ile döverek öldürdü. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştı. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri iki kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. İki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.


Küçükçekmece'de kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği kişiyi öldürdü

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