Küçükçekmece'de kar yağışına karşı ekipler teyakkuzda

Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul'da bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen İzlanda kışına karşı teyakkuza geçti.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul'da bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen İzlanda kışına karşı teyakkuza geçti. Önümüzdeki hafta ortasına kadar süreceği tahmin edilen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için ekipler gerekli önlemleri aldı.

Belediye ekipleri, ilçede yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek için hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından karla mücadele kapsamında 10 bölgeye ayrılan ilçede, kar yağışıyla birlikte bin 489 personel, 259 araç ve ekipmanla sahada görev yapacak. İlçedeki ana arter yollar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile planlanarak takip edilecek.

"Ekiplerimiz hazır"

Belediye ekiplerinin kar yağışına karşı gerekli iş bölümünü yaparak teyakkuzda beklediğini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Karla mücadele programımızı AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre düzenliyoruz. Bir kar yağışına karşı tüm birimlerimizle hazırız. Küçükçekmeceliler, 7/24 ilgili telefonlardan belediyeye ulaşarak destek talebinde bulunabilirler" diye konuştu.

Bin 489 personel, 259 araç ve ekipman sahada olacak

Ekipler, karla mücadele kapsamında 11 tuzlama ve küreme, 21 el ile tuzlama, 2 greyder, 21 jcb, 33 adet su taşkını durumuna karşı özel donanımlı ekipman başta olmak üzere toplam 259 araç ve ekipmanla sahada olacak. İhtiyaç halinde siteler ve vatandaşların talebini karşılamak için Fen İşleri Müdürlüğü stoklarında 4 bin ton tuz ve 4 bin adet çuvallanmış tuz, evde yatan hastalar için ise 2 adet elle taşınabilir jeneratör hazır bulunuyor.

Belediye ekiplerinden 7/24 mesai

Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Park ve Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım, Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri karla mücadele planlaması kapsamında 7/24 sahada görev yapacak. Bir kar yağışında acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar 444 4360 nolu telefondan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi'ne ulaşabilirler. - İSTANBUL