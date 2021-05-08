KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI FECİ KAZA KAMERADA

KÜÇÜKÇEKMECE'de caddenin karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Yakup Alabalık'a kamyonet çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE 'de caddenin karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Yakup Alabalık'a kamyonet çarptı. Feci kazada Alabalık ağır yaralanırken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Cuma günü saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi Halkalı Altınşehir İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Yakup Alabalık caddenin karşısına geçmek için yol kenarına geldi. Caddenin sağ tarafını kontrol eden Yakup Alabalık'a karşıya geçmeye çalıştığı sırada sol taraftan gelen kamyonet çarptı. Kamyonet sürücüsü ve çevrede bulunan esnaf yerde yatan çocuğa ilk yardımda bulunurken olay yerine ambulans çağırıldı. Kazada ağır yaralanan Yakup Alabalık hastaneye kaldırıldı. Alabalık'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Öte yandan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

"BU YOLDA ÇOK KAZA OLUYOR"

Kaza sonrası olay yerine giden esnaf Ramazan Türk, "Arkadaki komşunun çocuğu caddede karşıdan karşıya geçerken kırmızı bir kamyonetin vurduğunu söylediler. Çevredeki esnaf çocuğa çarpan şoföre yardım etmeye çalışmış. Üzüldük tabi ama bu yolda çok kaza oluyor. Yetkililere de bildirdik ama kimse ilgilenmedi. Çocuğun durumunun iyiye gittiğini söylediler. Doktor bugün çocuğun durumu ile ilgili haber verecekmiş." dedi.

Görüntü dökümü: --------------Kaza anı güvenlik kamerasıKazanın meydana geldiği yer

Ramazan Türk röportaj

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı