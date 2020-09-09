Küçükçekmece'de kamyonetin çalınma anı kamerada
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Küçükçekmece'de kamyonetin çalınma anı kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halinde bulunan kamyoneti çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı.

Küçükçekmece'de kamyonetin çalınma anı kamerada
09.09.2020 12:40 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:43
KÜÇÜKÇEKMECE'de park halinde bulunan kamyoneti çaldıkları iddiasıyla aranan  4 şüpheli yakalandı. Kamyonetin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, C. K.'nın park halinde bulunan kamyoneti 21 Temmuz'da  İnönü Mahallesi Biga Sokak üzerinde çalındı. C.K'nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Serhat S.(23), Volkan O. (35), Serkan B.(24) ve Ahmet M.T.(32)'yi yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Serhat S.  serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Volkan O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir şüphelinin olay yerine koşarak geldiği aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaşması,  gidiş anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA

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