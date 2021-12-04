Son dakika haber... Küçükçekmece'de kamyonet ile minibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika haber... Küçükçekmece'de kamyonet ile minibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Küçükçekmece'de kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde yokuş aşağı ilerleyen kamyonet, ara sokaktan caddeye çıkan yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışma sonrası beton bariyere çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haber... Küçükçekmece'de kamyonet ile minibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haber... Küçükçekmece'de kamyonet ile minibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haber... Küçükçekmece'de kamyonet ile minibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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