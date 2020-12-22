Küçükçekmece'de kamyondan düşen yük trafiği etkiledi
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Küçükçekmece'de kamyondan düşen yük trafiği etkiledi

22.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:04

Küçükçekmece'de kamyon kasasından yola düşen yük nedeniyle bölgede trafik aksadı.

Küçükçekmece'de kamyon kasasından yola düşen yük nedeniyle bölgede trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda Çobançeşme yan yoldan Avcılar yönüne seyir halindeki 81 DC 113 plakalı kamyonun kasasından yola onlarca çuval tekstil ürünü düştü.

Kimsenin yara almadığı olayda Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik polisleri trafiği sağ şeritten kontrollü olarak sağladı.

Belediye ekiplerinin de desteğiyle yola düşen malzemelerin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Küçükçekmece'de kamyondan düşen yük trafiği etkiledi
Küçükçekmece'de kamyondan düşen yük trafiği etkiledi
Küçükçekmece'de kamyondan düşen yük trafiği etkiledi
Küçükçekmece'de kamyondan düşen yük trafiği etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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