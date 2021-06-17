KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

Soner HASIRCIOĞLU-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAKüçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.