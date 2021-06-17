KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)
Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

Soner HASIRCIOĞLU-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAKüçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale ediyor. Alev alev yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi. 

Görüntü dökümü:

-------------Alev alev yanan fabrika havadan görüntüler-İtfaiyenin müdahalesi 

-Detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu

Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR(HAVADAN GÖRÜNTÜLER) - Haberler
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