KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAKüçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı