KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAKüçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Enis Arıkan Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 01:31:28. #1.13#

title