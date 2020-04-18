KÜÇÜKÇEKMECE'DE KÂĞIT FABRİKASI BAHÇESİNDEKİ YANGIN SÜRÜYOR
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Küçükçekmece, İstanbul, Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KÂĞIT FABRİKASI BAHÇESİNDEKİ YANGIN SÜRÜYOR

KÜÇÜKÇEKMECE'de dün gündüz saatlerinde kağıt fabrikasının bahçesinde başlayan yangın gece de devam ediyor.

18.04.2020 02:56 | Son Güncelleme: 18.04.2020 02:56
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KÂĞIT FABRİKASI BAHÇESİNDEKİ YANGIN SÜRÜYOR
KÜÇÜKÇEKMECE'de dün gündüz saatlerinde kağıt fabrikasının bahçesinde başlayan yangın gece de devam ediyor. İstanbul'un birçok ilçesinden takviye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 

Yangın, Küçükçekmece'de dün saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıktı. İtfaiye ekipleri gün boyu yangına müdahale etti. Fabrika bahçesinde bulunan tonlarca atık kağıt balyalarında çıkan yangın, gecenin ilerleyen saatlerine rağmen devam ediyor. İstanbul'un birçok ilçesinden takviye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeyi sürdürüyor. Bazı ilçe belediyeleri çalışanları da tankerler ile yangın söndürme çalışmalarına su takviyesinde bulunuyor. Ekiplerin yangına müdahalesi üç koldan sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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