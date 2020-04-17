KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT FABRİKASI BAHÇESİNDEKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI (2)
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Küçükçekmece, İtfaiye, Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT FABRİKASI BAHÇESİNDEKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI (2)

Küçükçekmece'de kağıt fabrikasının bahçesindeki yangın yeniden başladı.

17.04.2020 21:55 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:55
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT FABRİKASI BAHÇESİNDEKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI (2)

Küçükçekmece'de kağıt fabrikasının bahçesindeki yangın yeniden başladı. Kontrol altına alınmasından 3 saat sonra tekrar başlayan yangında itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ediyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıktı. Bahçede üst üstte istiflenmiş şekilde duran tonlarca atık kağıt balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler büyüyerek diğer baylara da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği ve alevlerin görüldüğü yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı.

ALEVLER 3 SAAT SONRA YENİDEN YÜKSELDİİtfaiye ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasından 3 saat sonra saat 20.30 sıralarında yangın yeniden başladı. Bu sefer ilk yangına göre alevler daha yükseğe çıktı. Alevler bahçedeki tüm kağıtlara sirayet etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sürüyor.

Görüntü dökümü: -------------Yangından görüntü-Yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları


- İstanbul

Kaynak: DHA

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