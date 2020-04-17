Küçükçekmece'de kağıt fabrikası bahçesinde yangın çıktı Küçükçekmece'de bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde yangın çıktı.

Küçükçekmece'de bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Kağıt balyalarından çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın Küçükçekmece Halkalı da bulunan bir kağıt fabrikasın da saat 15: 15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın bahçesinde bulunan kağıt balyalarının olduğu bölümde bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA