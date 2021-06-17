Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'nde yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulu tek katlı kağıt ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin büyüdüğü yangına müdahale etmeye başladı.

Bu sırada fabrikada çalışan işçiler de iş yerine gelerek malzemeleri kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin suyunun bitmesi üzerine müdahaleye bir süre ara verildi. Bu duruma tepki gösteren fabrika ortağı Ufuk Civelek, iş arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

Çevredeki ilçe belediyelerden su tankeri istenmesi üzerine Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar ve Başakşehir belediyelerinden gelen tankerler çalışmalara destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaklaşık 3 saattir sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu