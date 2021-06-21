Küçükçekmece'de kafa kafaya çarpıştı, takla attı
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Küçükçekmece'de kafa kafaya çarpıştı, takla attı

Küçükçekmece'de kafa kafaya çarpıştı, takla attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de, kavşağı dönmeye çalışan ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Küçükçekmece'de, kavşağı dönmeye çalışan ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Küçükçekmece Halkalı İstasyon Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınşehir istikametine giden Özgür Korucu, idaresindeki 34 GG 5064 plakalı otomobil, kavşağı dönmeye çalışan Özcan Altun yönetimindeki 34 TEJ 21 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Altun'ın kullandığı otomobil takla atıp, ters döndü. Kazada her iki sürücü yaralanırken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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