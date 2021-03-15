Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada
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Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada

15.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:43

Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada Küçükçekmece'de bir şahsın sokak ortasında kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir şahsın sokak ortasında kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Menderes Sokağı'nda bir şahsın kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kadının kendisini tutan adamla mücadele ettiği sonrasında yere düştüğü görülüyor. Ardından şahsın, yerden kalkan kadının eşyalarını toplarken, kadının kolundan da tuttuğu görülüyor ve görüntü burada sona eriyor.

Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada
Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada
Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada
Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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