KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de kadına çekiçli saldırı dehşeti...Çalan kapıyı açınca dehşeti yaşadı

Çekiçle saldırıya uğrayan kadın ölümden döndü

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de, eşi ve çocukları işe gittikten sonra zilin çalması üzerine kapıyı açan kadın, dehşeti yaşadı. Pardösü giyen ve yüzü tülbentle kapalı bir şahsın saldırısına uğrayan kadın, 13 çekiç darbesi aldı. Korkudan evde kalamayan kadın, şüphelinin bir an önce yakalanmasını istiyor.

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk annesi Naciye Olgusay(52), eşi ve çocukları işe gittikten sonra kendisine kahvaltı hazırladı. Bu sırada binanın girişindeki kapı zili çaldı ve kapıyı otomatik açtı. Daha sonra dairenin kapısını açan 52 yaşındaki kadın, pardösülü ve yüzü tülbentle kapalı biriyle karşılaştı. Şahsı görünce korkan Olgunsay, kapıyı kapatmaya çalıştı. Şahıs, elindeki çekici 52 yaşındaki kadının kafasına vurmaya başladı.

Neye uğradığına şaşıran 4 çocuk annesi kadın, şahısla koridorda bir süre boğuştuktan sonra kendini binanın merdivenlerine attı. Şüpheli bu sırada kadını merdivenlerde sıkıştırarak, kadının kafasına çekiçle vurmaya devam etti.

Komşuların, Olsunsay'ın bağırışlarını duyarak dışarı çıkmasıyla, şüpheli elindeki çekici bırakıp uzaklaştı. Gelen komşuları kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi edilen 52 yaşındaki kadının kafasına 10 dikiş atılırken, kafasında 13 tane çekiç darbesinin olduğu tespit edildi.

Tedavinin ardından karakola giderek şüpheliden şikayetçi olan Olgunsay, korkudan eve gidemediğini, yaşadığı dehşetini her gece gözlerinin önüne geldiğini söyledi.

"Beni gördüğü anda kafama çekiçle vurmaya başladı"

Korku dolu anları anlatan 4 çocuk annesi Naciye Olgunsay, "Sabah saat 11.00'di, kahvaltımı hazırlarken zile basıldı. Ben de otomatiğe basıp açtım. Bazen torunum gelir, o gelmiş gibi açtım. Kapı dürbününde bakmadım, direk açtım. Kapıyı açtım, kapıya biri yapıştı. Kafası tülbentle sarılı, dolamış kafasına. Üzerinde pardösü vardı. Onu görünce çok korktum, kapıyı itmeye çalıştım. Kötülük yapmaya geldiğini anladım ve kapıyı ittim ama o da itti. Kapıyı ittiği gibi kafama çekici indirdi. Beni koridorun yarısına kadar itti. Ha bire vurmaya başladı. O anda ne yapayım, ne edeyim derken, aklım başımdayken kendimi apartmanın merdivenine attım ki birileri sesimi duysun. Yukarı komşuya çıkmaya çalıştım ama beni tekrar merdivenin köşesine sıkıştırdı. Ha bire kafama vuruyor. Konuşmuyor, bir şey demiyor, başka bir yerime de vurmuyor. Ha bire çekici kafama indiriyor" diye konuştu.

"Beni direk öldürmeye gelmiş"

25 yıldır aynı sokakta oturduklarını ve hiç kimseyle bugüne kadar sorun yaşamadıklarını, husumetlerinin olmadığını ve şahsı hiç tanımadığını anlatan Olgunsay, "Doktor 13 tane çekiç izi var dedi, 6 tanesi tam yara, 7 tanesi ise ezik var dedi. O anda sayamadım ama devamlı kafama vurdu. Bağırdım ama o ağzıma vurdu. Ben bağırıyorum, kurtarın beni diye. Alt ve üst komşular ne oluyor deyince, o da çekici önüme attı ve ağır ağır yürümeye başladı. Öyle telaşlı falan değildi, ben de çekici peşinden attım. Evden bir şey de çalmadı. Zaten koridora kadar girdi. Kadın mı, erkek mi bilmiyorum. Yüzünü iyice tülbentle dolamış. Yüzü falan kapalı görünce çok korktum, o korkum çok başka. Ambulansı aradık, gelmeyince karşı komşu kendi arabasıyla hastaneye götürdü. 10 tane dikiş, çok sayıda da zımba attılar. Başta, birinin yüzünü kapatıp şaka yaptığını zannettim. Ama kafama çekici indirince bu beni öldürmeye gelmiş dedim. Devamlı kafama vurdu" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.