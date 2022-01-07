Küçükçekmece'de kadın kılığına girip komşusunu darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz - Haberler
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Küçükçekmece'de kadın kılığına girip komşusunu darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz

Küçükçekmece'de kadın kılığına girip komşusunu darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de kadın kıyafetleri giyip komşusuna çekiçle saldıran ve sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılan Vefa E.'nin serbest bırakılmasına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de kadın kıyafetleri giyip komşusuna çekiçle saldıran ve sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılan Vefa E.'nin serbest bırakılmasına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

Küçükçekmece'de 3 Ocak'ta bir apartmandan çekiçle bir kadının yaralandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Naciye O. (54) üzerinde pardösü, başında eşarp bulunan bir erkek tarafından, çekiçle darp edildiği ve Naciye O.'nun karşı koyması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirlenmişti. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin kimlik bilgilerinin Vefa E. olduğu tespit edilmişti. Vefa E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Vefa E.'nin serbest bırakılması kararına itiraz etti.

(Melike İnal/ İHA)

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